В немецком Оберхофе был дан старт женской гонке преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

Первой в гонку убежала норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, она победила в спринте в прошлую пятницу, 7 января. Ройселанн будет выигрывать у ближайших преследовательниц 7 секунд — с таким отставанием стартуют белоруска Анна Сола и француженка Жюлия Симон, поделившие второе место.

Лучшей из россиянок в гонку отправится Кристина Резцова: она заняла 7-е место в спринте и будет проигрывать 27 секунд на старте пасьюта.

Валерия Васнецова будет стартовать 23-й с отставанием в минуту и 17 секунд, Ирина Казакевич — с 30-го места (одна минута 23 секунды), Светлана Миронова — с 33-го (одна минута 25 секунд).