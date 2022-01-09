Бывший итальянский футболист, экс-наставник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро может в ближайшее время возглавить сборную Польши по футболу.

Информацию об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. Предыдущее место работы Каннаваро покинул в сентябре 2021 года, сейчас, по информации СМИ, он дал согласие на работу с польской командой.

Совсем недавно наставник сборной Польши Паулу Соуза покинул команду, поскольку ему поступило предложение от бразильского «Фламенго». Тренеру пришлось выплатить неустойку по контракту в размене 320 тысяч евро.

В марте сборная Польши будет играть стыковой матч против сборной России за право выйти на чемпионат мира 2022. Игра состоится 14 марта в Москве.