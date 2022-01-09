Итальянский фигурист, бронзовый призёр чемпионата Европы Маттео Риццо объявил о том, что не примет участие в чемпионате Европы 2022 в эстонском Таллине.

Об этом фигурист сообщил в своём «Инстаграме».

По словам Риццо, сняться его вынудили сняться «технические причины». «Желаю огромной удачи всей сборной Италии и всем спортсменам, которые примут участие в мероприятии», — написал Риццо в своем посте, а также подчеркнул, что к концу этого месяца он станет сильнее, чем когда-либо.

Напомним, ранее с чемпионата Европы в Таллине снялась итальянская пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, украинская фигуристка Анастасия Шаботова, французская танцевальная пара, четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.