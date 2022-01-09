Президент РФС Александр Дюков занял первое место в опросе на самую влиятельную фигуру российского футбола в рамках исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри».

Об этом сообщает портал Sports.ru.

В опросе анонимно принимали участие 143 человека — это руководители РФС и российских клубов, действующие футболисты и тренеры (в т.ч. детские), врачи, журналисты, агенты и др. представители деятельности, которая связана с футболом. Отмечено, что 58% опрошенных играли в футбол на уровне профи.

В опросе можно было проголосовать сразу за несколько фигур. Александр Дюков набрал 74%, на втором месте президент «Краснодара» Сергей Галицкий — 55%. Третье место у президента ЦСКА Евгения Гинера — 26,7%, четвертое — у Александра Алаева, генерального секретаря РФС — 22,1%.