Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии своего подопечного Никиты Кацалапова перед стартом чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

Слова Жулина цитирует портал «Спорт-Экспресс». «С Никитой все хорошо. Он готов к выступлению на предстоящих соревнованиях», – сообщил тренер.

Напомним, в конце декабря чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить борьбу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. После ритм-танца Синицина/Кацалапов снялись, поскольку на тренировке у партнёра обострилась травма спины и дуэт решил не рисковать.

В состав на чемпионат Европы Синицина и Кацалапов были включены тренерским решением.

Турнир стартует уже завтра, 10 числа, соревновательные дни пройдут с 12 по 16 января.