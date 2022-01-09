Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о победе на турнире ATP в Мельбурне. В финале соревнований он сумел обыграть американца Максима Кресси.

«Очень счастлив вернуться к игре после стольких месяцев… и побеждать», — написал Надаль в своем «Твиттере», выложив фотографию с трофеем из Мельбурна.

Отметим, из-за проблем со здоровьем Надаль не соревновался почти полгода, на соревнованиях в Мельбурне он одержал первую победу с августа 2021 года. Титул в Мельбурне стал для него 89-м в карьере, в финале Надаль обыграл Кресси со счетом 7:6, 6:3. Далее Рафаэль Надаль планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартует уже 17 января.