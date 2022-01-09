Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Со старта Ройселанд уходила первой и смогла реализовать своё преимущество. Она допустила две ошибки на огневых рубежах и смогла опередить соперниц более чем на полминуты.

На втором месте расположилась представительница Швеции Ханна Эберг, она стартовала 9-й и смогла отыграть 7 позиций.

На третьем месте финишировала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Она стартовала четвертой и смогла заехать в тройку призеров с проигрышем в 42 секунды.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, с тремя промахами она финишировала на 11-м месте. Кристина Резцова допустила 6 промахов на последних двух рубежах и стала 14-й. Ирина Казакевич — 21-я, Светлана Миронова — 27-я.