Российская биатлонистка Кристина Резцова показала второй ход на лыжне во время гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Спортсменка проиграла только француженке Жюстин Бреза-Буше около 20 секунд. В общей сложности Резцова заняла 14-е место, ей пришлось пройти шесть штрафных кругов: по три промаха на каждом из рубежей со стрельбой стоя. Стартовала Резцова с седьмой позиции (27 секунд отставания от лидера).

Россиянка Светлана Миронова показала 10-й ход в этой гонке, уступив французской биатлонистке 39,3 секунд. На 11-м месте Ирина Казакевич — 42,9 секунды от Бреза-Буше. 16-й ход в пасьюте — у Валерии Васнецовой, она уступила чуть более 48 секунд.

В итоговом протоколе лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, она 11-я с тремя промахами.