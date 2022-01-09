Российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская высказала мнение о грядущем турнире женщин-одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Слова Бутырской цитирует «Спорт-Экспресс». По мнению фигуристки, со спортсменками из России мало кто может сравниться в Европе, поэтому весь комплект медалей разыграют именно Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.

По мнению Бутырской, сейчас очень хороша на льду Камила Валиева.

«И Аня (Щербакова), и Саша (Трусова) тоже достойны медалей и первых мест, но Камила пока показывает, что она недосягаемая. Это результат, а не мое мнение», — подчеркнула Бутырская, добавив, что если Щербакова не прыгает тройной аксель, то автоматичеки будет проигрывать Валиевой, поскольку та выполняет этот элемент ультра-си.

Соревнования девушек на чемпионате Европы стартуют в четверг, 13 января.