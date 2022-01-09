Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла женскую спринтерскую гонку на 7,5 километров в рамках этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Спринт Куклина пробежала за 20 минут и 24,1 секунды, показав точную стрельбу на огневых рубежах. На втором месте разместилась норвежка Рагнхильд Фемстейневик, она один раз промахнулась и на финише уступила Куклиной 2,4 секунды.

На третьем месте расположилась ещё одна россиянка Виктория Сливко. С чистой стрельбой она проиграла победительнице 12,3 секунды.

На 26-м месте гонку завершила Евгения Буртасова (Павлова), она трижды промахнулась и проиграла 1 минуту и 15 секунд на финише. Анастасия Егорова с полутораминутным отставанием стала 35-й (2 промаха), Анастасия Гореева — 36-й (3 промаха). Наталья Гербулова с двумя ошибками стала 40-й.