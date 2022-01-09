В эстонском Таллине сегодня, 10 января, официально стартует чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года.

С понедельника, 10 января, начинаются официальные тренировки в преддверие старта соревновательных дней.

В среду, 12 января, в борьбу за медали турнира вступят мужчины и спортивные пары. На 12:50 запланирован старт короткой программы у мужчин, в 19:45 по мск начнутся соревнования у спортивных пар в КП.

В четверг, 13 января, с короткими программами выступят женщины, а также будут разыграны медали в парном катании. КП женщин стартует в 12:15 мск, произвольная программа пар — в 20:00.

В пятницу, 14 января, начинаются соревнования у танцевальных пар (13:00 — старт ритм-танца). Также медали будут разыграны у мужчин.

В субботу, 15 января, состоятся произвольный танец у пар, а также произвольная программа у женщин.