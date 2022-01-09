Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев выступит вместо Михаила Коляды на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По официальной информации, Коляда снялся с турнира из-за травмы, которую получил на тренировке. Мозалев значился первым запасным на турнир, поэтому будет выступать вместо Коляды.

Таким образом, сборную России на этом турнире представят чемпион России Марк Кондратюк, бронзовый призер ЧР Андрей Мозалев и обладатель четвертого места Евгений Семененко.

В изначальную заявку на турнир Мозалев не вошел по решению тренерского совета: специалистам была предложена кандидатура Семененко с формулировкой, что этот фигурист более опытный.