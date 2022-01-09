Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган высказался о снятии Михаила Коляды с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

Слова Когана цитирует «Матч ТВ».

«Будем надеяться, что пропустит он немного. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Думаю, опасения по участию в Олимпиаде нет», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что Михаил Коляда получил травму на тренировке и пропустит чемпионат Европы. Вместо него Россию в мужском одиночном катании представит Андрей Мозалев, первый запасной сборной России.

Старт соревнований мужчин на чемпионате Европы 2022 в Таллине состоится уже в среду, 12 января. Короткая программа начнется в 12:50 по московскому времени.