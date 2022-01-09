Стало известно, из-за какой травмы российский фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине 2022.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера Татьяну Мишину, у Коляды повреждение правой стопы. Ранее в ФФККР сообщили, что травму фигурист получил на тренировке перед началом чемпионата Европы: группа Алексея Мишина проводит подготовительные сборы в Эстонии с начала января.

Вместо Михаила Коляды на чемпионате Европы Россию будет представлять Андрей Мозалев. Он стал третьим на чемпионате России и был первым запасным в списке на ЧЕ. Также от России выступят Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

Старт соревнований ЧЕ в мужском одиночном катании назначен уже на среду, 12 января.