Стал известен полный состав сборной Канады по фигурному катанию на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Согласно данным на официальном сайте федерации фигурного катания Канады, состав определился после завершения внутреннего чемпионата.

В женском одиночном катании у Канады одна квота, её заняла чемпионка страны Мэдлин Скизас.

В мужском одиночном катании Канаду представят чемпион Канады Киган Мессинг и серебряный призер чемпионата Роман Садовский.

В танцах на льду Канада завоевала три квоты, на Игры поедут Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен и Марджори Лажуа/Закари Лага.

В парном катании Канаду будут представлять Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро — чемпионы Канады, также заявлены Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд: на турнире они откатали короткую программу, после чего снялись. Перед чемпионатом фигуристы тренировались всего 4 дня, поскольку переболели коронавирусом.