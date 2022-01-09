Бывший российский фигурист Артур Дмитриев-младший предпринял новую попытку прыгнуть четверной аксель, это случилось в рамках произвольной программы на чемпионате США в Нэшвилле.

После короткой программы Дмитриев шел 12-м. Фигурист представил произвольную программу под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

В самом начале программы фигурист зашёл на четверной аксель, но приземлил его на две ноги в степаут. Позднее четверной аксель был понижен до тройного. Вторым прыжком у фигуриста шел четверной риттбергер, но он также был понижен до тройного. Далее фигурист прыгнул два тройных акселы (один в каскаде), сольные тройной лутц, флип и риттбергер.

В сумме за прокат Дмитриев получил от судей 120,61 балла, его общий результат на дебютном чемпионате США — 183,01 балла.