Российский теннисист Даниил Медведев прилетел в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема» после командных соревнований ATP Cup.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Твиттере. Он отметил свое прибытие и порадовался возвращению на этот старт.

Ранее российская команда в полуфинале ATP Cup проиграла сборной Канады со счетом 1-2.

В первом матче Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову с результатом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй игре Медведев одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:4, 6:0. В парной встрече россияне проиграли своим соперникам со счетом 6:4, 5:7, (7:10).

Australian Open пройдёт начнется 17 января, а завершится в конце месяца. В прошлом году Медведев дошел до финала турнира, где уступил Новаку Джоковичу.