Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что организация сделает дополнительное заявление по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине. Выступление запланировано на 12 января.

На данный момент известно, что хоккеисты, играющие в Северной Америке, не поедут на Игры в этом году.

«Единственная возможность для участия – разрешение их клуба или лиги. IIHF в среду сделает заявление, чтобы прояснить нашу позицию по этому поводу», – приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, ранее стали известны условия, которые могут помочь хоккеистам НХЛ сыграть за Россию на Олимпиаде. Игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля. Ситуация с допуском осложняется высокой заболеваемостью коронавирусом.