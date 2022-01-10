Министерство внутренних дел Австралии рассматривает возможность повторного аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Сегодня, 10 января, стало известно, что Джокович выиграл дело о недопуске его в Австралию.

Как сообщает Daily Mail, министерство заявило о возмжности повторного признания визы Джоковича недействительной, даже если он выиграет дело в суде. В этом случае он будет повторно задержан.

Судья Энтони Келли вынес решение в пользу первой ракетки мира и постановил освободить его из иммиграционного изолятора через 30 минут после завершения заседания.

Ранее сообщалось, что Келли согласился с доводами адвокатов Джоковича. Они заявляли, что серб предоставил все необходимые документы на въезд, кроме того отмечали, что пограничники оставили его без связи с внешним миром.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, однако пограничники не пустили его в страну из-за ситуации с вакцинацией от коронавируса. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает медицинского освобождения от вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.