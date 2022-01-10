Экс-наставник «Норвич Сити» Даниэль Фарке стал одним из кандидидатов на место тренера «Краснодара». Сообщается, что именно с ним клуб вышел на продвинутые переговоры.

О выборе руководства южной команды информирует Чемпионат, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По их данным, немецкий тренер и президент клуба Сергей Галицкий обсуждают условия контракта. Пока других кандидатов у «Краснодара» нет.

Фарке с 2017 года руководил «Норвичем», но покинул должность в ноябре прошлого года. При его участии команда дважды выходила в Английскую Премьер-лигу.

Напомним, 5 января, из «Краснодара» был уволен белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Вместе с ним из тренерского коллектива ушел Василий Березуцкий.