Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к Татьяне Навке после завершения новогодних ледовых шоу. Спортсменка высказала благодарность за отличную организацию и приглашение.

О завершении представлений «Аленького цветочка» Загитова объявила на своей странице в Instagram.

«Я уверена, что во время ледовых шоу эмоции переполняли абсолютно всех присутствующих. Эти восторженные чувства не передать словами! Я буду скучать по этой невероятной атмосфере!», – написала фигуристка.

Она также отметила внимание зрителей к спектаклям и поддержку своего партнера Дмитрия Соловьева.

Напомним, Загитова до сих пор не объявляла о завершении профессиональной карьеры. В прошедшем году она была ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.