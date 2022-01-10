Хореограф Илья Авербух заявил, что уверен в российском пьедестале в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). По его словам, вопрос только в порядке этой тройки.

Первые соревновательные прокаты начнутся 12 января, сегодня стартуют официальные тренировки.

«В общем, девочки у нас очень-очень сильные. Именно они все первые три места и займут. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камила Валиева», – приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Александра Трусова и Анна Щербакова также не будут сдавать свои позиции. Обе спортсменки были призерами чемпионата страны в текущем сезоне.

Напомним, окончательный состав на Олимпийские Игры-2022 будет сформирован только после чемпионата Европы.