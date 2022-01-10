Французские биатлонисты примут участие в этапах Кубка мира в немецком Рупольдинге и итальянском Антхольце. Соревнования состоятся в преддверии Олимпиады в Пекине и совпадут со сборами у многих команд.

Сообщается, что оба этапа пройдет лидер Кубка мира Кентен Фийон-Майе. В этом сезоне он настроен побороться не только за олимпийские медали, но и за Большой Хрустальный Глобус.

«Я вижу, что многие боятся этого события и меняют свою подготовку. Моя стратегия заключается в том, что не менять то, что хорошо работает», – цитирует Фийон-Майе Nordic Magazine.

Он также отметил, что в прошлом году участвовал во всех этапах Кубка мира и успешно выступил на чемпионате мира.

Гонки в Рупольдинге пройдут с 12 по 16 января, в Антхольце – с 20 по 23-е. Олимпийские Игры в Пекине начнутся 4 февраля.