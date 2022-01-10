Пограничная служба Австралии снова задержала серба Новака Джоковича в Мельбурне, сообщает журналистка Ксения Павлович-Макэтир в Твиттере со ссылкой на отца теннисиста.

Сегодня Джокович выиграл дело об аннулировании визы, однако федеральные власти считают, что он сделал это из-за ошибок в процедурах оформления на границе. Министр иммиграции Австралии имеет основания для новой отмены визы, поскольку считает, что у Новака всё равно нет права на медотвод от вакцинации.

Судья Энтони Келли вынес решение в пользу первой ракетки мира и постановил освободить его из иммиграционного изолятора через 30 минут после завершения заседания.

Ранее сообщалось, что Келли согласился с доводами адвокатов Джоковича. Они заявляли, что серб предоставил все необходимые документы на въезд, кроме того отмечали, что пограничники оставили его без связи с внешним миром.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, однако пограничники не пустили его в страну из-за ситуации с вакцинацией от коронавируса. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает медицинского освобождения от вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.