Главной интригой в мире тенниса в начале года была ситуация с Новаком Джоковичем. Первая ракетка мира рискует пропустить один из четырёх турниров «Большого шлема» — Australian Open. Сегодня, 10 января, история получила вроде бы счастливый финал, но у неё тут же случился неприятный «сиквел». NVsport рассказывает о ситуации с лучшим теннисистом мира и его возможной депортации из Австралии.

Изменение правил допуска ради Джоковича

В начале декабря организаторы Australian Open смягчили правила допуска к турниру. Для участия в нём теннисисты теперь не должны проходить обязательную вакцинацию от коронавируса. Для допуска к турниру достаточно переболеть COVID-19 после 31 июля 2021 года, а также предоставить объяснение от врача о причинах отказа от прививки.

Данное правило было введено, можно сказать, специально под Джоковича. Теннисист ещё летом говорил, что против обязательной вакцинации, при этом отказался отвечать на вопрос, сделал ли прививку он сам.

Такие послабления от организаторов можно понять. Джокович – главная звезда Australian Open. Он выигрывал турнир целых девять раз, включая три последних розыгрыша. Чтобы вы понимали: в Открытую эру никто из теннисистов не побеждал на турнире больше четырёх раз.

Медицинский допуск

В начале января Джокович получил-таки медицинский допуск для участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!» — написал серб в Инстаграме.

Такое решение поддержали не все. Так президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал его спорным.

«Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», — сказал Тарпищев.

Проблемы с властями Австралии и угроза депортации

Уже на следующий день к Джоковичу возникли вопросы у властей Австралии. Правительство штата Виктория вместе с организацией Tennis Australia потребовало у теннисиста указать, под какие критерии для въезда в страну без подтверждения статуса вакцинации подходит именно он.

В тот же день Джокович прибыл в Мельбурн, где его тут же обвинили в неправильно оформленной визе. Как позднее стало известно, виза Джоковича не подразумевала его въезда в страну по медицинскому освобождению от вакцинации.

«Лица, не являющиеся гражданами Австралии, которые не имеют действующей визы или чья виза была аннулирована, будут задержаны и высланы. Мы можем подтвердить, что у мистера Джоковича есть доступ к его телефону», — говорится в заявлении пограничной службы.

Над главным фаворитом Australian Open нависла угроза депортации.

Иммиграционный изолятор

Джокович не согласился с данным решением и подал апелляции. На время её рассмотрения попал в иммиграционный изолятор для беженцев. По данным журналистов, в отеле можно прочитать безрадостную надпись об условиях задержания: «Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками».

Десятки болельщиков из разных стран пришли поддержать Джоковича у изолятора. О ситуации высказался и его главный соперник – вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — уклончиво ответил Медведев.

Решение суда

Адвокаты Джоковича заявили, что серб перенёс коронавирус бессимптомно в декабре, после чего получил письменное разрешение от иммиграционного департамента Австралии.

Суд Мельбурна принял сторону теннисиста, судья Энтони Келли постановил освободить его из иммиграционного изолятора через 30 минут после завершения заседания, то есть приблизительно в 10 утра по московскому времени.

Повторное задержание и новая угроза депортации

Вскоре после выигрыша дела Джокович был заново задержан в офисе юристов. Его всё ещё могут депортировать из страны. Дело в том, что адвокаты в рассмотрении дела упирали на ошибки при оформлении документов: опечатки время на обдумывание ответов и так далее. Министр иммиграции всё ещё имеет основания аннулировать визу Джоковича, на этот раз уже по медицинским причинам. По мнению властей, серб из-за антиваксерской позиции может представлять угрозу для населения.

Окончательно эта история ещё не завершена. Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января, и у Джоковича ещё есть пара дней оспорить новое решение о депортации.