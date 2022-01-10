Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил на судебном заседании в Австралии о своих двух положительных тестах на коронавирус. Известно, что он получал их до приезда в страну.

Ранее сообщалось о повторном задержании спортсмена австралийскими властями.

«Я не прививался от коронавируса. Дважды переболел. Первый раз — в июне 2020 года. Второй положительный ПЦР-тест я сдал 16 декабря 2021 года», – приводит слова Джоковича Marca.

Спортсмен прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open. До этого спортсмен не раскрывал свой прививочный статус и выступал против обязательной вакцинации от коронавируса.

По приезде в страну его отправили в иммиграционный изолятор и аннулировали его визу. Сегодня, 10 января, по его делу прошло судебное заседание, в котором серб одержал победу.