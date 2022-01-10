По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 15 830 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

На 10 января выявлено всего 10 666 679 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,706 млн человек. Еще 316 904 человек скончались от коронавируса в стране.

К утру 10 января в Москве было выявлено 2 778 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1419 новых случаях. В Московской области появилось еще 1197 людей, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Свердловская область с 371 инфицированным пациентом.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 1 человек.