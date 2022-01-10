Бывший российский фигурист Артур Дмитриев-младший высказался о своем выступлении на чемпионате США. По его словам, не все удалось: пока он медленно приходит в форму.

Спортсмен занял итоговое 11-е место. В произвольной программе Дмитриев делал попытку четверного акселя, но из-за ошибки элемент был понижен до тройного.

«Для отличного выезда мне пока что не хватает формы, да и худеть надо. Я уже сбросил 8 килограмм. Как я говорил ранее, мы с тренером идем постепенно и никуда не спешим», – приводит слова фигуриста Матч ТВ.

Дмитриев отметил, что он с тренерами сделал неплохую работу за три месяца после трех лет перерыва.

Напомним, спортсмен ранее выступал за Россию, выигрывал в финал Кубка страны и три международных турнира в сезоне 2015/16.