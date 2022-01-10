Защитник казахстанского «Кайрата» и национальной сборной Нуралы Алип присоединится к основному составу петербургского «Зенита» на зимних сборах в Дубае.

По информации Meta-ratings.kz, не исключается и подписание его контракта. Клуб получил письмо от руководства российской команды с приглашением Алипа на первый сбор. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 25 января.

Известно, что футболист уже вылетел в Санкт-Петербург. Оттуда Алип отправится на сборы уже вместе с другими игроками.

22-летний спортсмен выступает за «Кайрат» с 2018 года. Коллектив занял третье место в прошедшем розыгрыше чемпионата Казахстана.

Ранее Алип несколько сезонов играл за их молодежный состав. На старте карьеры он восемь лет провел в «Каспии».