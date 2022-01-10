В сети появилась часть показаний сербского теннисиста Новака Джоковича, которые он дал по делу об аннулировании визы в Австралию.

В частности, первая ракетка мира утверждает, что 16 декабря сдал положительный анализ на коронавирус.

При этом 17 и 18 декабря Джокович участвовал в официальных мероприятиях: вручал детям награды и фотографировался для спортивного журнала.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, однако пограничники не пустили его в страну из-за ситуации с вакцинацией от коронавируса. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает медицинского освобождения от вакцинации. Но при этом сам он заявлял, что предоставил все необходимые документы на въезд, а коронавирусом переболел в декабре.

Судья Энтони Келли вынес решение в пользу первой ракетки мира и постановил освободить его из иммиграционного изолятора. Однако вскоре после освобождения Джокович вновь был задержан.