Австралийское издание The Age информирует, что данные о повторном задержании первой ракетки мира Новака Джоковича стали ложными. Он мог быть и не взят под контроль местными властями после суда.

Газета не приводит детали ситуации, но ссылается на четыре источника, в том числе – в правительстве Австралии.

Известно, что министр иммиграции пока не принял решение о статусе визы сербского спортсмена. Отмечается, что это точно не произойдет сегодня, 10 января.

Напомним, Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема».

Он столкнулся с проблемами в оформлении документов и был отправлен в иммиграционный изолятор после задержания австралийскими властями на паспортном контроле. Судебное заседание состоялось сегодня, сообщается, что Джокович одержал победу.