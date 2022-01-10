Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в австралийском Сиднее. Она обыграла чемпионку Australian Open-2020 американку Софию Кенин.

Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты и завершилась со счетом — 6:4, 6:0.

Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Ее соперница также отметилась двумя неудачами при подаче. Однако она не сделала эйсов и не взяла ни один брейк-пойнт.

Во втором круге Касаткина проведет матч с победительницей из пары Фиона Ферро (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия).

Ранее россиянка уступила американке Аманде Анисимовой в полуфинале турнира WTA Мельбурн-2. Представительница США смогла взять титул на том турнире.