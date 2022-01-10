Руководство Континентальной хоккейной лиги на экстренном совещании приняло решение не останавливать сезон из-за распространения коронавируса. Варианты проведения плей-офф будут известны завтра, 11 января.

Участники собрания определились, что лучше оперативно реагировать на случаи заболеваний, чем делать паузу в розыгрыше. Допускалось, что соревнования могут «заморозить» на неопределенный срок.

На будущей видеоконференции со всеми клубами КХЛ станет известно, в каком формате продолжится чемпионат.

Пока четыре команды Лиги находятся на карантине, остальные могут играть запланированные матчи.

Также стало известно об отмене игры между «Авангардом» — «Салаватом Юлаевым». Сообщается, что представители Уфы получили 26 положительных тестов на коронавирус.