Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича устроили шумную акцию в его поддержку в Мельбурне. Болельщики скопились у офиса юристов, где предположительно Джокович был повторно задержан, и скандировала лозунги в его поддержку.

Через какое-то время от офиса отъехал чёрный автомобиль с тонированными окнами. Болельщики предположили, что в нём может находиться Новак. Они окружили машину и начали скандировать «Освободите Ноле!».

Как сообщает журналист Тумаини Карайол в Твиттере, полиция распылила на болельщиков некую жидкость. От неё у нескольких человек начался кашель и заслезились глаза. Вероятно, это был перцовый спрей. В результате машина уехала.