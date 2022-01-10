Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на отмену аннулирования австралийской визы серба Новака Джоковича. По его словам, суд поступил правильно, но играть с первой ракеткой мира он не хотел бы.

Вопрос с документами Джоковича до сих пор не решен. Известно, что он выиграл суд, но министр эмиграции не утвердил статус его визы.

«Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open. Но суд принял справедливое решение. Желаю Новаку удачи», – цитирует Надаля The Guardian.

Он добавил, что следит за ситуацией, несмотря на разногласия с сербом по некоторым вопросам.

Напомним, ранее отмечалось, что решения по делу Джоковича уже не будут приняты сегодня, 10 января. Их отложили на новый рабочий день.