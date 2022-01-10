Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий прокомментировал информацию о своём возвращении в армейский клуб. 10 января в СМИ появилась информация, что он войдёт в тренерский штаб своего брата-близнеца Алексея Березуцкого.

«Информации о моем возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым», — цитирует «Матч ТВ» Василия Березуцкого.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении почти всей карьеры — с 2002 по 2018 год. В 2020 году он и его брат стали заместителями гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, а с августа 2020 по апрель 2021 года Березуцкие входили в тренерский штаб Виктора Гончаренко. Весной прошлого года Гончаренко ушёл в «Краснодар» вместе с Василием Березуцким. Алексей остался в ЦСКА, а летом был назначен главным тренером.

В январе 2022 года Гончаренко был отправлен в отставку из «Краснодара».