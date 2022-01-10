Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин высказался о ситуации с массовыми протестами и погибшими людьми в Казахстане.

Напомним, митинги начались в начале января из-за повышения цен на газ, затем они перешли в политическое недовольство властью. В стране сохраняется режим чрезвычайного положения. Сегодня, 10 января, проходит день траура по погибшим в беспорядках.

«Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал Головкин в Твиттере.

Следующий бой Головкина запланирован на март-апрель. Его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата.