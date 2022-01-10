Отец первой ракетки мира Срджан Джокович выступил с обращением к королеве Великобритании Елизавету II. Он призвал вмешаться британского монарха в ситуацию с его сыном и неправомерными действиями австралийских властей.

О запросе реакции королевы сообщает Daily Mail. Именно она является главой Австралии. Должность Премьер-министра страны занимает Скотт Моррисон.

«Самодержавие сегодня показало своё истинное лицо. Вопреки решению Независимого суда Австралии диктатор Скотт приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича, и депортировать его, запретив ему въезд в страну на долгие три года», – заявил отец.

Он отметил, что просит у королевы Великобритании прекратить пытки над многократным чемпионом Уимблдона, награжденным принцем Уильямом за заслуги в деле благотворительности.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Открытом чемпионате. Однако уже на границе у него возникли проблемы с документами.