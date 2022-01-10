Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о желании сменить вид спорта после Олимпийских Игр 2026 года. Он рассчитывает успешно перейти в сноубординг.

Соревнования через четыре года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.

«Я бы хотел завоевать олимпийское золото в сноубординге. Серьезно, мне было бы интересно. Допустим, если все сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр в Италии», – приводит слова Серохвостова Матч ТВ.

О серьезном увлечении сноубордингом биатлониста сообщала его мать. По ее словам, почти все восстановительные периоды сын проводит на горнолыжном курорте в Шерегеше.

Напомним, Серохвостов дебютировал на Кубке мира в текущем сезоне и дважды стал призером в эстафетных гонках.