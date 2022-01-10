Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил возвращение нападающего Вагнера Лав в армейский клуб.

Наставник отметил, что не против знакомого 37-летнего игрока в своем коллективе.

«На полгода или даже больше, кто знает. Я за то, чтобы Вагнер был в команде. И я не раз об этом говорил. Почему нет? Вполне возможно», – заявил Алексей Березуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel.

Вагнер Лав уже дважды выступал за ЦСКА: с 2004-го по 2012-й, а также в 2013-м. За все время в команде он забил 124 гола, проведя 259 матчей. Он трижды становился чемпионом России, шесть раз получал Кубок страны и четыре раза Суперкубок. В его активе также есть Кубок УЕФА, завоеванный вместе с командой в 2005 году.