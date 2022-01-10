В последние недели основным ньюсмейкером на уровне футбольных сборных внезапно стал Польский футбольный союз. В национальную команду страны прочат уже столько тренеров с громким именем, что впору «дрим-тим» составлять. Такая неразбериха с вакантной позицией может сыграть на руку сборной России. NVsport рассказывает о ситуации с польской сборной перед стыковым матчем ЧМ-2022 против россиян.

Всё началось в декабре 2021 года. Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза после непопадания на чемпионат мира напрямую решил покинуть команду, несмотря на действующий контракт. Специалист решил возглавить бразильский «Фламенго». В Польском футбольном союзе были, мягко говоря, не в восторге от его решения. Бывший президент союза Збигнев Бонек заявил, что в контракте тренера вообще не предусмотрены отступные, и покинуть свой пост португалец сможет только с одобрения организации.

Но в итоге всё же сторонам удалось договориться: в Польше поняли, что не могут заставить Соузу работать из-под палки. И, кажется, какого-то запасного плана у Польского футбольного союза попросту не было, и сейчас он находится в стадии лихорадочных метаний.

Черчесов

А ведь слухи об уходе Соузы появились ещё осенью. Неслучайно первым претендентом на должность ещё тогда назывался наш Станислав Черчесов. Выход России Валерия Карпина на Польшу Станислава Черчесова был бы весьма любопытной вывеской, но в декабре последний принял предложение венгерского «Ференцвароша», где уже сейчас отучает игроков и журналистов говорить слово «проблема».

Шевченко

Вскоре после отставки Паулу Соузы в прессе появилось новое имя его возможного сменщика. На этот раз им стал Андрей Шевченко, который неплохо пошумел со сборной Украины на Евро-2020, а сейчас без особого успеха осваивает тонкости клубного футбола с «Дженоа». Вывеска «Карпин – Шевченко» была бы не менее громкой. Болельщики со стажем помнят, что именно они отметились голами в памятном матче 1999 года между Россией и Украиной. Тогда Шева лишил нас места на Евро-2000, и спустя 22 года у России мог бы появиться шанс на реванш.

Но, похоже, эти разговоры так и останутся на уровне разговоров. Нынешний глава Польского союза Цезарий Кулеша пояснил, что всерьёз рассматривать кандидатуру Шевченко не стоит: «У него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Я не хотел бы обсуждать каждую фамилию, которая упоминается в СМИ».

Хотя если Шевченко продолжит демонстрировать такие же «успехи» с «Дженоа», как сейчас, то уже к марту станет освобождённым тренером без контракта.

Шустер

Через пару дней после новостей о Шевченко в прессе появилось имя ещё одного тренера, имеющего отношение к украинскому футболу. Бернд Шустер в 2003-2004 году возглавлял «Шахтёр», а также успел поработать с рядом клуб Германии и Испании, включая мадридский «Реал», с которым стал чемпионом в 2008 году. Но против Шустера говорят его финансовые запросы, а также длительный перерыв в работе: в 2019 году он оставил китайский «Далянь Ифан» и с тех пор не занимался тренерской деятельностью.

Каннаваро

Марафон «ни дня без претендента» продолжился 8 января: в прессе всплыла фамилия ещё одного тренера из чемпионата Китая. Обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро выигрывал с «Гуанчжоу Эвергранд» китайскую суперлигу, а осенью 2021 года оставил пост. По данным прессы, Каннаваро уже якобы согласовал двухлетний контракт с Польским футбольным союзом, но…

Билич

Несколько часов назад издание sport.pl назвало имя нового претендента на пост главного тренера сборной Польши. И это ещё один известный в прошлом футболист и тоже из чемпионата Китая. Пару дней назад хорват Славен Билич покинул китайский «Бэйцзин Гоань», чтобы вернуться к семье в Европу.

Остальные

В разное время в прессе появлялись всё новые и новые имена на смену Паулу Соузе. В их число входят и Андреа Пирло, и Чезаре Пранделли, и Аврам Грант, и Анте Чачич, и даже 74-летний Дик Адвокат, который летом объявил о завершении карьеры.

И с учётом количества громких имён создаётся впечатление, что Польский футбольный союз собирает «дрим-тим» из претендентов на должность. Черчесов в ворота, Каннаваро в оборону, Пирло плеймейкер, Шевченко – центрфорвард…

И кто в этой ситуации выигрывает, так это сборная России. Если неразбериха при выборе кандидата продолжится, то Польша может подойти к ответственному стыковому матчу с неподготовленным тренером, которому необходимо будет в кратчайшие сроки определиться с составом и тактикой.

Впрочем, какой бы тренер ни возглавил сборную Польши, едва ли не большее значение для команды имеет Роберт Левандовски. Ветеран всегда с радостью едет в расположение команды, даже с риском получить травму в необязательной игре. Так в марте 2021 года форвард получил повреждение в матче с Андоррой, и «Бавария» лишилась своей главной атакующей силы на ключевой отрезок сезона.

Если новый тренер сработается с Левандовски и будет правильно его использовать, то для России уже не так важно, кто будет руководить поляками в отдельной игре. Хочется верить, что у Карпина уже есть план, как сдержать лучшую «девятку» мира на данный момент.

Матч Россия – Польша состоится в Москве на стадионе «Лужники» 24 марта. В случае победы россияне также в «Лужниках» проведут финальную стыковую игру за выход на чемпионат мира в Катар против победителя встречи Швеция – Чехия.