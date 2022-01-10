Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который заразился коронавирусом накануне пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, останется в Германии до конца своего карантина. Об этом сообщил старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

Напомним, в воскресенье Союз биатлонистов России сообщил, что Латыпову можно покинуть Германию до 20 января.

«Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остается здесь до истечения срока его карантина, до 20 янвваря. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает 2 часа выхода на улицу«, – цитирует Каминского Sport24.

Тренер рассказал, что аналитики сборной России разработали для Латыпова специальный комплекс силовых упражнений, которые биатлонист будет делать в комнате. У Эдуарда будет велотренажер, который ему передал Эрик Лессер.

Следующие два этапа Кубка мира пройдут в Рупольдинге (12-16 января) и Антхольце (20-23 января).