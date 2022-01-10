Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время выступлений на профессиональном уровне.

Напомним, Наталья Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Врачи выявили проблемы с сердцем у партнера и перестали давать ему допуск на соревнования. Пара объявила о завершении карьеры осенью 2019 года.

«Самый ужасный момент был как раз после чемпионата мира, когда мы сели с тренерами, поговорили, что это все. Тогда меня накрыло конкретно – я пришла в номер и весь день там рыдала«, – цитирует Забияко «Матч ТВ».

Российская фигуристка рассказала, что она не была готова к этому моменту. Она хотела кататься еще как минимум до Олимпийских игр в Пекине. Сначала Наталья хотела найти нового партнера, но потом поняла, что это будет очень непросто. У фигуристки очень высокий рост, к тому же, до Игр оставалось всего три года. Забияко понимала, что в сборную вряд ди попадет.