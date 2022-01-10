Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэйтан Чен рассказал об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю.

Напомним, Ханю попытался впервые в истории исполнить четверной аксель. Это произошло на чемпионате Японии.

Нэйтан Чен рассказал, что смотрел чемпионат Японии и потрясен талантом участников. Он считает, что Юдзуру сам двигает спорт вперед. Он рад, что фигурист попробовал четверной аксель.

«Юдзуру совершенно точно сильно подталкивал меня, задолго до того, как я начал с ним соревноваться. Он установил ориентир«, – цитирует Чена AnythingGOEs.

Планируется, что фигуристы примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.