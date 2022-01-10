В Санкт-Петербурге пройдут рождественские Кубки по хоккею с шайбой для любительских команд. Они начнутся 11 января. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Соревнования стали традицией. Турнир проводится в десятый раз.

В пресс-службе Санкт-Петербургской хоккейной лиги рассказали о том, что в этом году в на кубки заявились 38 команд и 1020 спортсменов. Организаторы поделили хоккеистов на 6 дивизионов в зависимости от уровня мастерства.

Капитан одной из команд Александр Гусев заявил, что любители соскучились по хоккею за новогодние праздники. Он считает турнир отличной возможностью сохранить игровой тонус и избавиться от лишних килограммов, набранных за новогодние праздники.

Соревнования традиционно проходят в середине сезона перед вторым этапом регулярного первенства СПбХЛ. Это позволяет командам познакомиться с новыми соперниками и активно провести свободное время.