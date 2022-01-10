Легендарный защитник ЦСКА Василий Березуцкий вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб. Главным тренером команды является его брат Алексей.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. Он выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

Василий в 2020 году вернулся в ЦСКА в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а затем вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко. Весной 2021 года белорусский специалист покинул клуб и возглавил «Краснодар». Березуцкий последовал за ним. Он работал помощником Ганчаренко.

5 января 2021 года руководство «Краснодара» сообщило о расставании с белорусским специалистом и его штабом.