Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выложил первый пост после того, как суд разрешил ему остаться в Австралии.

К сообщению Джокович приложил фотографию с тренировки на корте.

«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open», – написал Джокович.

Теннисист добавил, что сосредоточен на игре. Он прилетел в Австралию, чтобы сыграть один из важных турниров и порадовать болельщиков. Новак Джокович поблагодарил всех, кто его поддерживал в непростой ситуации.

Напомним, теннисиста должны были депортировать из Австралии из-за нарушений, которые допустили пограничники в аэропорту Мельбурна.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.