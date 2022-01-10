Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о серьезной травме головы, которую получила после выброса тройного акселя.

Забияко вспомнила, что постоянно падала на лед во время тренировок. Партнер часто спотыкался на поворотах. Однако тогда особых последствий падений она не ощущала. В 2016 году фигуристка упала после выброса и сильно ударилась головой.

«Я не могла сфокусировать взгляд, из уха шла кровь«, – цитирует Забияко «Матч ТВ».

Наталья рассказала, что сразу после падения начала думать о тренировках и соревнованиях. Она десять дней лежала в реанимации, а потом восстанавливалась в Подмосковье, в лесу.

Забияко вспомнила, что возвращение на лед далось ей очень трудно.

«Ложилась вечером на кровать, закрывала глаза, а у меня «вертолеты» такие – каждый день в течение года. Привкус крови во рту был постоянно«, – заявила Забияко.

Напомним, Наталья завершила карьеру в 2019 году из-за проблем со здоровьем у партнера Александра Энберта.