Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью в Планице (Словения) отменены. Об этом сообщает официальный сайт FIS. Планировалось, что соревнования пройдут с 21 по 23 января 2022 года.

Отмена гонок связана с ростом заболеваемости коронавирусом в Словении. Организаторы не могут гарантировать безопасность участников соревнований, поэтому они прислушались к рекомендациям органов здравоохранения страны.

Организаторы этапа Кубка мира расстроены тем, что пришлось принять такое решение. Вся инфраструктура была готова к проведению соревнований.

В Планице должны были пройти спринты и скиатлон.

Следующим официальным стартом лыжников станет Олимпиада в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.