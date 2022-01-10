Форвард «Зенита» Сердар Азмун близок к переезду во Францию. «Лион» поднял сумму предложения по нападающему из Ирана. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».

По информации источника, «Зенит» пока не одобрил трансфер Азмуна. Однако стороны приблизились к компромиссу. Сам Сердар уже согласовал условия личного контракта с «Лионом».

Санти Ауна сообщает, что «Лион» предлагал за Азмуна 3 млн евро. «Зенит» хочет получить за форварда в два раза больше. Представители французского клуба напоминают, что летом 2022 года Сердар станет свободным агентом и может покинуть Санкт-Петербург бесплатно. Этот трансфер – последний шанс «Зенита» получить деньги за Азмуна.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сердара в 25 млн евро.